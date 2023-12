“No antisemitismo. No Terrorismo”. La diretta video della manifestazione

“No antisemitismo. No Terrorismo”. E’ questo il nome della manifestazione organizzata per martedì pomeriggio a Piazza del Popolo a Roma dalla Comunità ebraica di Roma e dall’Unione delle comunità ebraiche Italiane. L’evento, che avrà inizio alle ore 19, “vuole essere un appello in difesa dei diritti e dei valori che ispirano e guidano la nostra società”, come spiegano gli organizzatori sottolineando come l’iniziativa nasca per “esprimere apertamente una chiara condanna contro la macchia dell’antisemitismo in tutte le sue forme e denunciare assieme il terrorismo e la radicalizzazione”.