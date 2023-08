Sul 2 per cento per le spese militari, Schlein ha perso la memoria

Al direttore - La segretaria del Pd ha detto di essere d’accordo con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che ha posticipato al 2028 l’obiettivo del 2 per cento del pil per l’aumento delle spese militari. Se non sbaglio, è esattamente ciò che ha deciso il governo Draghi dopo una (estenuante) trattativa, in particolare con il M5s. Ma lasciamo stare. Il punto è un altro. Può un grande partito che aspira alla guida del paese mescolarsi con la pietanza del “no alle armi” condita da giganti del pensiero pacifista come Michele Santoro, Luigi de Magistris, Giuseppe Conte? La verità è che, quando scarseggiano le idee, abbondano i richiami ai valori. Purtroppo, come diceva Leo Longanesi, “qui si vive alla giornata, tra l’acqua santa e l’acqua minerale”.

