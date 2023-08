Con Kyiv e con Navalny, contro ogni invasione degli spazi di libertà

Al direttore - “Le dittature degli altri non ci danno fastidio”, ha scritto Ennio Flaiano (“Diario notturno”, 1956). Una verità ricordata da Giuliano Ferrara nel suo splendido editoriale di ieri sul Foglio. L’ennesima condanna di Alexei Navalny è stata accolta con un’alzata di spalle dall’opinione pubblica internazionale. In Italia, la sinistra pacifista e umanitaria non ha battuto ciglio neanche quando è stata messa fuori legge Memorial, l’ong fondata nel 1987 da Andrej Sacharov insieme con altri dissidenti sovietici per documentare l’orrore dell’universo concentrazionario staliniano. La Corte suprema russa ne ha ordinato la chiusura nella primavera del 2022 in quanto “agente straniero che riceve finanziamenti dall’estero”. Pochi mesi dopo, questa specie di “quinta colonna” è stata insignita dal Comitato norvegese – insieme all’attivista bielorusso Ales Bialiastski e all’ucraino “Center for civil liberties” – del Nobel per la Pace, per l’impegno profuso nel “documentare i crimini di guerra, le violazioni dei diritti umani e gli abusi di potere in Russia”. Il lettore italiano può farsi un’idea di tale impegno grazie a un volume curato da due ricercatori di Millennial, Sergej Bondarenko e Giulia De Florio (“Proteggi le mie parole”, edizioni e/o, prefazione di Marcello Flores). Il libro raccoglie venticinque discorsi di imputati in processi a sfondo politico, imbastiti nella maggioranza dei casi dalle diciotto agenzie di sicurezza che fanno capo al Cremlino. Ne ho acquistate due copie: una per Elly Schlein, l’altra per Giuseppe Conte. Sapranno farne buon uso?

Michele Magno

