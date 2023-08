Tagliare le tasse di due punti di pil per una riforma davvero di destra

Al direttore - Ho letto la notizia del via libera definitivo del Senato al ddl di delega al governo per la riforma fiscale. Ho cercato qualche notizia per capire in cosa questa delega sia frutto del lavoro del centrodestra. In cosa, in questa delega, sia possibile cogliere un tratto identitario del governo. Non ho trovato nulla. Mi sbaglio?

Mario Artoni

