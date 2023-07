E' il caso di contare i danni che ha fatto il MeToo senza prove

Al direttore - Da un paio di mesi, i principali quotidiani nazionali hanno rilanciato con forza un genere giornalistico che consiste nel rappresentare l’avvenuta emissione di provvedimenti giudiziari presentati ai lettori come assurdi, a tratti addirittura ridicoli, e tali pertanto da avvalorare l’esigenza di un immediato intervento correttivo. Da destra, si lamenta allora una “ingiustificata” clemenza sanzionatoria davanti a delitti di sangue, mentre da sinistra si denunciano con veemenza le sentenze di assoluzione dall’accusa di violenza sessuale. Basta estrarre dalla motivazione una frase che richiama dati di natura psicologica, separandoli dal più ampio contesto argomentativo, ed ecco che il gioco è fatto: quel giudice apparirà a tutti come un apprendista stregone, a ben vedere anche un po’ ignorante. E davanti alla insistente sollecitazione del tribunale dei media, gli stessi magistrati gratuitamente esposti al pubblico ludibrio si vedono allora costretti a spiegare di aver assunto quella decisione in scienza e coscienza, ferma restando ovviamente la possibilità di una diversa valutazione da parte del giudice di grado superiore. Mai che sia invece capitato di leggere un articolo volto a evidenziare l’inconsistenza delle argomentazioni poste a fondamento di una sentenza di condanna. Perché in questa perversa alleanza fra la vittima, i media e la politica, che può riuscire a trasformare qualsiasi processo in un riuscito spettacolo di seconda mano per osservatori distratti, l’unica cosa che serve è un buon capro espiatorio. Se l’imputato non basta… ci si occupi anche del giudice!

Francesco Compagna

