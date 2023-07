Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di violenze sessuali

Un tribunale di Londra ha dichiarato l'attore premio Oscar non colpevole dei nove reati sessuali di cui era accusato

Un tribunale di Londra ha assolto l'attore premio Oscar Kevin Spacey. La star di Hollywood, che oggi compie 64 anni, era accusato di aver aggredito sessualmente nel Regno Unito quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Dopo avere sentito nove volte la presidente della giuria dire "non colpevole", Spacey si è lasciato andare a un pianto liberatorio sul banco degli imputati. "È un premio Oscar, un acclamato attore teatrale, la star di American Beauty e House of Cards, ed è stato il direttore creativo del teatro Old Vic. Ma nonostante tutti i premi e gli applausi, questo verdetto potrebbe essere il momento più soddisfacente per Kevin Spacey. L'attore aveva promesso che sarebbe tornato in Inghilterra per difendersi e riabilitare il suo nome, e lo ha fatto", scrive in diretta dalla Southwark Crown Court la reporter di Bbc Lucia Manning.

Dal 2017 Spacey ha ricevuto diverse accuse di molestie sessuali. La prima era quella dall’attore Anthony Rapp per fatti avvenuti negli Stati Uniti negli anni Ottanta: accusa per la quale Spacey era stato poi prosciolto. Spacey ha sempre negato di aver usato il suo potere e il suo prestigio per ottenere rapporti sessuali e ha descritto le accuse come una "pugnalata alla schiena". Il suo avvocato difensore Patrick Gibbs KC ha dichiarato che Spacey è stato "processato dai social media" e ha detto ai giurati: "Non è un crimine amare il sesso, anche se sei famoso, e non è un crimine fare sesso, anche se sei famoso, e non è un crimine fare sesso occasionale. E non è un crimine fare sesso con qualcuno dello stesso sesso perché è il 2023 non il 1823".

Non si conosce l’identità dei quattro accusatori di Spacey: secondo la legge britannica chiunque si dichiari vittima di un reato sessuale ha diritto all’anonimato a vita