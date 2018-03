Professor Sabino Cassese, che ne pensa del Pd autodestinatosi all’irrilevanza e della inedita versione di Renzi come “backbencher”? Non cominciamo subito dalla fine. Partiamo dal nuovo Parlamento. Forse qualche dato comparativo è interessante. L’affluenza alle elezioni politiche 2018 è stata del 73 per cento, è scesa di due punti rispetto alle precedenti elezioni politiche nazionali. In Germania è del 76 per cento, ma nel Regno Unito del 68 per cento, e in Francia anche più bassa. In compenso, vi...

