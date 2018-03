Anche per i populisti, il potere non puzza. L'asse Salvini-Di Maio visto dall'estero

- Il Partito democratico (Pd) è emerso nel 2007 dopo anni di divisioni, guerre e una trentina di nuove formazioni politiche causate dalla scomparsa, nel 1991, del Partito Comunista: era la prima formazione di sinistra in Italia creata dalla fusione e non dalla divisione. Esordisce così l’articolo pubblicato dal quotidiano spagnolo “El Pais” per contestualizzare l’intervista del giornalista Daniel Verdù a Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, ex vicepremier ed ex segretario generale del Pd. “Siamo in una fase storica completamente nuova. Ma come tutti i contemporanei dei grandi cambiamenti, possiamo a malapena percepirlo. È un tempo simile agli anni Trenta: in tutto il mondo occidentale, da Trump a Putin, dall'Austria al Nord Europa, sta succedendo qualcosa senza precedenti” ha dichiarato Veltroni in relazioni ai risultati elettorali dello scorso 4 marzo in Italia. “La sinistra deve ritrovare il suo rapporto con la gente; oggi è lontana dalla vita reale delle persone. Sembra che parli più di se stessa che degli strati più deboli della popolazione. Ha perso la bellezza delle emozioni”.