Il grillino Morra contro Sandra Lonardo e il sinedrio della D’Urso per la Turina

Tu pronunci la parola giustizia e la prima immagine che ti viene in mente è quella di una maestosa cattedrale laica, popolata da reverendissime eminenze in toga d’ermellino, da canonici in toga nera e da chierici anche vaganti ma comunque ancorati a una visione sacramentale della legge. Una cattedrale in stile gotico, non c’è dubbio: con le sue nebbie ossianiche e con le sue oblique penombre. Ma pur sempre un luogo della civiltà, costruito per preservare e custodire la fede...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.