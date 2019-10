I genitori di Tafida Raqeeb vogliono la cittadinanza italiana per la figlia

Londra, 17 ott - (Agenzia Nova) - Hanno intenzione di chiedere la cittadinanza italiana i genitori, cittadini britannici, di Tafida Raqeeb, la bambina di 5 anni in coma da diversi mesi che è stata portata all'ospedale Gaslini di Genova dopo che i medici del London Royal Hospital l'avevano dichiarata "incurabile" ed avevano deciso di "staccare la spina" alle macchine che la tengono in vita. Lo riferiscono oggi i quotidiani britannici "The Times" e "The Guardian", dopo che Tafida Raqeeb è stata trasferita in Italia. I genitori della bambina hanno vinto una lunga e costosa battaglia legale per avere il diritto di continuare a curare la figlia presso l'ospedale di Genova.



Eutanasia umanitaria Dopo Charlie e Alfie, tocca a Tafida. Il suo “best interest” è quello di morire, secondo i medici inglesi

Trump annuncia acquisto di 90 caccia F-35 da parte dell'Italia

Mosca, 17 ott - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Italia ha acquistato 90 F-35, i caccia di quinta generazione realizzati dall'azienda aerospaziale statunitense Lockheed Martin. Durante la conferenza stampa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla Casa Bianca nella giornata di ieri 16 ottobre, Trump ha auspicato che l'Italia aumenti le sue spese per la difesa raggiungendo l'obiettivo del 2 per cento del Pil entro il 2024, come stabilito dalla Nato nel 2014 per tutti i suoi Stati parte. “Devo dire che l'Italia ha appena acquistato, l’abbiamo appreso oggi, 90 nuovi F-35. Il programma di questo caccia è semplicemente fenomenale”, ha dichiarato Trump.



Guardia costiera italiana trasferisce 180 migranti a Lampedusa

Madrid, 17 ott - (Agenzia Nova) - La Guardia Costiera italiana ha trasferito ieri 180 migranti e rifugiati, salvati lo scorso 15 ottobre nel mar Mediterraneo, sull'isola di Lampedusa. Il salvataggio è stato coordinato da La Valletta poiché è avvenuto nell'area di competenza delle autorità maltesi. Le motovedette italiane sono intervenute su richiesta dei maltesi che erano impegnati in diversi altri soccorsi. I migranti dovevano essere trasferiti a La Valletta, che però si è dichiarata indisponibile all'accoglienza. Visto il peggioramento delle condizioni meteorologiche e marittime, la Guardia costiera ha proceduto per lo sbarco a Lampedusa.



Tar Veneto autorizza prestito al Louvre dell'"Uomo vitruviano"

Madrid, 17 ott - (Agenzia Nova) - Dopo aver bloccato qualche giorno fa il suo trasferimento a Parigi, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Veneto ha dato il via libera ieri al prestito al museo del Louvre del disegno simbolo di Leonardo da Vinci, l'“Uomo vitruviano”, concesso in occasione del 500mo anniversario della morte dell'artista italiano. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra contro il prestito delle opere di Leonardo, tra cui il celebre disegno conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, che considera l'opera troppo fragile e importante per essere trasferita a Parigi. "Il Tar del Veneto ha riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione dei beni culturali che ha agito in modo corretto e trasparente, ha detto il ministro dei Beni italiani, Dario Franceschini, su Twitter. Fu proprio lui a firmare con l'omologo francese, Franck Riester, l'autorizzazione al prestito dell'opera, in cambio, di due grandi capolavori di Raffaello.



A settembre, inflazione in calo allo 0,2 per cento

Berlino, 17 ott - (Agenzia Nova) - A settembre scorso, l'inflazione in Italia è diminuita allo 0,2 per cento dallo 0,5 per cento dell'agosto precedente, toccando il minimo dal novembre del 2016. È quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Elaborato con il metodo europeo di calcolo dell'inflazione (Ipca), il dato supera le aspettative, riferisce il sito di informazione economica tedesco “Finanzen.net”.



