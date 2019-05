Enel vuole entrare nel mercato tedesco del rifornimento delle auto elettriche

- In Germania, il mercato delle stazioni di rifornimento per le automobili elettriche sta crescendo rapidamente e anche Enel intende entrarvi con la sua controllata Enel X. “La Germania è un mercato molto importante per noi e il potenziale è elevato”, ha affermato Dirk Ibstein, direttore di Enel X per l'Europa, durante un'intervista pubblicata dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Ibstein ha aggiunto che in Germania il mercato delle stazioni di rifornimento per i veicoli elettrici sta prendendo slancio ed Enel X osserva “notevole interesse sull'argomento, in particolare da parte delle imprese”. Come scrive “Handelsblatt”, nel 2017 Enel ha fondato la controllata Enel X assegnandole il compito di occuparsi di “tutto ciò che è relativo alla gestione dell'energia”. Enel X opera 40 mila stazioni di ricarica per auto elettriche nel mondo prevede di realizzarne altrettante in Italia, Spagna e Romania nei prossimi quattro anni. A tal riguardo, Ibstein non ha voluto precisare quanti punti di ricarica verranno impiantati in Germania.