L'inutile mattanza dei castori che non si può impedire

Ieri ho comprato millequattrocento pelli di castorino ancora da conciare. Speriamo non vengano fuori dal capannone gli scassacoglioni per l'ambiente. Noi lavoriamo. Nessuno obbliga a comprare un pellicciotto per uomo di cincillà. Ma non puoi impedire a mio zio Gaetani Luigino di comprarne uno. Anche se vado contro il mio interesse, non ci sono più i freddi che giustificano una tale imbottitura. Rischi di sudare come uno scemo al primo appuntamento. Nel mio caso con Elisabetta. Forlì 1994, primo bacio, Castrocaro Terme, sempre stesso anno.

P.S. Diverse lettere d'amore spedite, dopo che mi ha giustamente lasciato. Mai ricevuto risposta. Anche solo “sei un pirla”!