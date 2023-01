Beyoncé e noi: il migliore e i peggiori cachet della storia

In Italia non c'è dubbio: Gianni Fantoni e io abbiamo il record negativo. Per una serata prendiamo una sberla. Tanti si chiederanno: “Almeno vitto e alloggio vi rimborsano?”. Rispondo volentieri: “No! Sia lontano che vicino, con pubblico o meno, il compenso è sempre quello"

Beyoncé ha preso per una serata nel Golfo 29 milioni di dollari. Record di sempre per due ore di show. Bellissimo. Tyson Fury (champion in the world di boxe) prende 19 milioni per un match. Vediamo i peggiori cachet di tutti i tempi invece. In Italia non c'è dubbio: Gianni Fantoni e io. Come cachet per una serata prendiamo una sberla. Tanti si chiederanno: “Ma anche se andate a cinquecento chilometri da casa? Almeno vitto e alloggio vi rimborsano?”. Rispondo volentieri: “No! Sia lontano che vicino, con pubblico o meno, il compenso è sempre quello: una sberla”. Siamo noi a chiederla sul contratto. Alcuni organizzatori vorrebbero darci centocinquanta, duecento euro, ma piuttosto che tale elemosina… preferiamo quella brutta cosa sopra descritta.