Sono il primo follower di Beyoncé della storia

È 10 anni che non faccio altro che passare il mio tempo sulla sua pagina (per questo sono stato licenziato)

Gentile Beyoncé. Facebook mi ha comunicato che sono tra i primi utenti a essere sulla sua pagina. Per me è una soddisfazione. Non pensavo tra 25 milioni di iscritti… Certo è che sto tutto il giorno sulla sua pagina. Sono un celibe italiano di 49 anni. Faccio il sorvegliante di un grande magazzino. Ieri mi chiama il direttore e fa: “Scusi! Non per mancarle di rispetto, ma in 10 anni che è qui non ha mai individuato uno che ruba”. Io: “No! Mai!”. Direttore: “Strano! I suoi colleghi ne segnalano e fermano 5-6 al giorno”. Io: “Ma io lascio correre”. Direttore: “Complimenti! E’ licenziato”. Beyoncé, essendo il direttore un tuo fan, non puoi scrivergli una lettera per riprendermi? Ciao grazie. Adesso mi collego alla tua pagina per dirti questo. Nel caso posso scriverti a questo indirizzo: Via Antonio Pigafetta 31, 5° Avenue, New York (Usa), o telefonarti; parlo un ottimo inglese.

