La ministra delle Infrastrutture interne ed estere

Viaggi in Africa e visite ai cantieri italiani con tante idee di grandi opere, dalle dighe all’Alta velocità. Ma sempre con Piacenza nel cuore. Fotografie, incontri e post di Paola De Micheli, una passione dell’Innamorato fisso

Dispiace fare un pezzo “di cabaret” sul ministro Paola De Micheli. A) Perché sono sempre stato innamorato di lei. B) Perché vado in vacanza in Val Trebbia (Pc) come lei. La valle più bella d’Italia; e quindi del mondo. Definita così da Ernest Hemingway. Che aveva però l’abitudine di dirlo un po’ spesso anche di altri luoghi del pianeta. Veniamo alle foto postate sul suo profilo Instagram (non di Hemingway ma del ministro De Micheli). Prima foto. La Paola De Micheli è sulla diga di Assuan con il suo omologo ministro egiziano. Ecco cosa si dicono. La De Micheli parla arabo per cui non necessita di interprete. De Micheli: “Bella questa diga, è sicura?”. Ministro egizio: “Sicurissima, la più sicura del mondo”. De Micheli: “L’ha detto Hemingway?”. Ministro egizio: “Sì! Ma oltre a lui anche gli organi internazionali preposti”. De Micheli: “È anche elegante come manufatto in cemento. Posso fare una foto e metterla su Instagram?”. Ministro: “Certo! È un onore”. De Micheli: “Va bene! Allora ciao!”. Ministro: “Ciao Paola!”.

Foto n. 2. La ministra De Micheli sulla diga dello Zambesi, posta cinque foto su Facebook. Con lei c’è Wilbur Smith, il mitico scrittore (della ex Rodesia). È stato il primo a teorizzare lo sbarramento dello Zambesi. Foto n. 3. La nostra ministra con il capo Masai a Nairobi (al consolato turco). Il capo Masai parla italiano. De Micheli: “Facciamo un bell’acquedotto da qui all’Angola, vi mando dall’Italia gli ingegneri”. Capo Masai: “No! Ministro lascia perdere, poi arrivano le bollette pazze dell’acqua etc. Noi non le paghiamo, ci pignorano il villaggio. Lascia perdere”.

Foto n. 5. De Micheli vicino all’architetto Fuksas. La ministra sempre in viaggio istituzionale in Africa. Obiettivo: ammodernare le 70 ambasciate italiane e i 200 consolati. Le strutture edili che ospitano le nostre sedi diplomatiche sono un po’ vetuste. Andrebbero buttate giù e rifatte. L’incarico è stato affidato all’architetto Fuksas, che lo farà gratis. Ma neanche, chiede una parcella di 7.000 euro. Foto n. 6 su Facebook. La Paola De Micheli con il presidente del Consiglio Conte sulla Pietra di Bismantova, sull’Appennino di Reggio Emilia. Luogo tra i più vistati al mondo. Sede dell’Unesco in Italia. Ecco il dialogo in inglese che entrambi conoscono benissimo. Paola: “Giuseppe, hai visto che bello che abbiamo qui nella mia Emilia?”. Giuseppe: “Non l’ho mai visto un posto così bello!”. Paola: “Te la senti di fare il prossimo G7 quando tocca a noi, qui sulla Pietra di Bismantova?”. Giuseppe: “Certo! Ritieni la cosa fatta!”.

Foto n. 7. La De Micheli con Bersani a Bobbio (Pc), il borgo più bello d’Italia. De Micheli: “Pier Luigi, perché non valorizziamo oltre alla Val Trebbia la Valle del Tidone?”. Bersani: “Sì, come piacentini in Parlamento è nostro compito”. De Micheli: “Facciamo una diga sul Tidone?”. Bersani: “Ottima idea, ma per far cosa?”. De Micheli: “Per dare energia allo zuccherificio di Sarmato, dobbiamo tornare a coltivare noi la barbabietola da zucchero”. Bersani: “Hai ragione, voto a favore!”. De Micheli: “Ho parlato con la mia collega Bellanova, lei è contro”. Bersani: “Allora facciamo cadere il governo”. De Micheli: “Pier Luigi non esagerare”. Bersani: “Sì, hai ragione Paola. Telefona a Bonaccini per sicurezza, non vorrei sia contro lui”.

Foto n. 8 su Twitter. La Paola De Micheli posta una foto con Ligabue: “Il mio cantante preferito, ho già depositato una mozione alla Camera per fargli mettere una stella sulla ‘street fame’ di Hollywood”. Fico le telefona. Telefonata intercettata. Fico parla in portoghese, anche la De Micheli risponde in tale lingua. Fico: “Ma scusa, cosa hai depositato? Non spetta alla Camera dei deputati a chi mettere la stella sulla via in California”. De Micheli: “Senti Pompeo”. Fico: “Ma figurati se chiamo Pompeo per un affare non internazionale, e poi anche lui cosa può fare?”. De Micheli: “Mi hai deluso” e sbatte giù il telefono.

Foto n. 14. La ministra dell’attuale governo passa su Facebook una foto con Francesco Guccini: “Il mio cantante preferito, pretendo che il Quirinale lo omaggi con la stella al merito”. La chiama il capo ufficio stampa del Quirinale: “Signora ministro mi sorprende!”. Paola: “Perché?”. “Ha chiesto ufficialmente al capo dello stato di dare un cavalierato a Guccini”. De Micheli: “Sì! E allora?”. C. U. stampa: “Ma non è prassi istituzionale che un ministro condizioni le scelte del Colle”. De Micheli: “Allora faremo saltar giù il governo”. C. U. stampa: “Come vuole”. La De Micheli telefona a Renzi che ha cambiato numero. Per cui chiama Maria Elena Boschi: “Scusa Maria Elena…”. “Figurati”. De Micheli: “Entro in Italia viva da oggi”. Boschi: “Benvenuta, vuoi far saltare il governo?”. De Micheli: “Sì!”. Boschi: “Motivo?”. De Micheli: “Non fanno Francesco Guccini commendatore della Repubblica”. La Boschi per paura di essere intercettata mette giù.

Foto n. 12. La De Micheli inaugura la tratta ferroviaria ad altissima velocità Isernia-Venezia. Nella foto sulla pagina Facebook della ministra la si vede con il sindaco di Isernia, l’ad Flavio Cattaneo di Italo e il centravanti dell’Isernia Calcio Perello Antonio, già primavera della Ternana. Promessa giovanile mancata. Debutto in Serie A a Vicenza nel 1989, Vicenza-Juve 0-0. Almeno così dice lui: noi sull’Almanacco Panini di questo giocatore non abbiamo trovato traccia. Foto n. 15. Potete vederla su Instagram. La ministra con alcuni operai della Tav. Bella foto. Il sindaco di Lione sullo sfondo si lamenta: “Allora basta foto, noi abbiamo terminato per il 95 per cento la nostra parte”. Viene gentilmente allontanato dal sottosegretario ai Trasporti italiano.

Foto n. 12 su Twitter. Con Beppe Sala sulle rive dell’Olona. Si discute con il sindaco a chi tocca fare le vasche di contenimento per evitare che le piene del fiume allaghino Milano. La foto è molto bella. Sala: “Paola, tocca al ministero”. De Micheli: “Lo so Beppe, ma non potresti chiedere un contributo ad Armani e Dolce & Gabbana? In fondo sono il simbolo di Milano, fanno bella figura anche loro”. Sala: “Come Della Valle per il Colosseo”. De Micheli: “Uguale uguale”. Sala: “Telefono subito. Pronto? Mi passi Domenico Dolce”. Dolce: “Sindaco! Come va?”. “Bene bene! Ti chiamo perché la ministra De Micheli che è qui e ti saluta vorrebbe che ci fosse una partecipazione economica vostra per le vasche del Seveso”. Dolce: “Certo! Cosa serve?”. Sala: “400 milioni di euro”. Dolce: “Ti faccio il bonifico subito! Che causale metto?”. Sala: “Contributo per evitare le alluvioni a Milano (zona nord)”. Dolce: “Va benissimo, ciao! Grazie”.

Sala poi telefona a Giorgio Armani. Anche questa telefonata è intercettata. Sala: “Giorgio, sono Beppe”. Armani: “Ciao! Che bello sentirti”. Sala: “Avremmo bisogno di un contributo per le vasche di laminazione del Seveso. Ti saluta il ministro De Micheli”. Armani: “Grazie! Siamo tutti e due di Piacenza, un caro saluto a Paola”. Sala: “Ci serve una cifra, dimmi tu!”. Armani: “No! Beppe dimmi tu!”. Sala: “Un miliardo!”. Armani: “Ti mando alla tesoreria del comune 1,5 miliardi, va bene?”. Sala: “Sei un grande Giorgio!”. Armani: “Ciao! Chiama quando hai bisogno, per Milano questo e altro”.

Foto n. 22 su Facebook. Paola De Micheli a Ravenna a inaugurare il depuratore nuovo (detto il più bello del mondo). Progettato da studenti del Politecnico di Torino, è costato zero euro. Solo l’impresa che lo ha costruito è stata pagata, il progetto donato gratis. Nella foto si vede il sindaco della città, Bonaccini, Bersani e il centravanti del Ravenna Calcio, che per contratto finita la carriera sportiva farà il custode del depuratore con casa annessa e orto. Il depuratore dovrà durare fino al 2106. A meno che ci salta dentro un cotton fioc e va in blocco. Per cui conviene rifarlo nuovo, aggiustarlo costa di più.

Foto n. 131. De Micheli con Nardella (sindaco) al Giardino di Boboli. Prevista una passerella aerea che arriva a piazza della Signoria. Nardella vorrebbe una seggiovia. Si discute. Passa la seggiovia, da realizzare con fondi europei. Senza gara: infatti che fa le seggiovie in Europa c’è una ditta sola, a Como. Su Instagram vediamo il ministro che vara la nave Fratelli Luigi e Marco Deprotti. Il tutto presso il Porto di Ancona. La nave servirà per l’istituto nautico della città. Gli alunni la possono usare appena diplomati e anche i loro parenti con solo la terza media. Purché a un miglio dalla costa (ma anche 5).

Foto n. 35. La De Micheli viene eletta miglior ministro dei Trasporti della storia repubblicana. La cerimonia si svolge presso la sede di Standard & Poor’s a Milano. Consegna il premio Amadeus. La foto infatti vede Amadeus con il ministro e il direttore generale del Fmi. Foto n. 200. Vediamo le parlamentari italiane in un’unica foto. La De Micheli elegantissima insieme alle colleghe ministro. Anche le altre deputate sono molto eleganti. Forse parlano di un governo di sole donne guidato dalla stessa De Micheli? Non è dato saperlo, non esiste intercettazione ambientale.

Foto n. 4.120 su Twitter. Bellissimo scorcio delle valli piacentine che andrebbero valorizzate. Si vedono la mitica Val Trebbia, la Val Nure con Ferriere capitale, la Val d’Aveto, la Val Tidone, la Val d’Arda. Tutti questi torrenti sono magnifici. Anche il Taro che però è in provincia di Parma ma per il ministro è ugualmente bello. Essendo ministro di tutto il territorio nazionale. Foto n. 1.036 Facebook. La Paola mi permetta a questo punto di chiamarla solo con il suo bellissimo nome. Posta una foto con sullo sfondo il castello di Rivalta, il più bel castello italiano. Tenuto benissimo e che deve entrare nei siti Unesco. P.S. Sono stato invitato a diversi matrimoni in questa location e devo dire che è stupenda. Il tramonto sulla riva del fiume è magico. Perché non fare qui il ministero delle Infrastrutture? Piacenza-Roma sono solo due ore di Pendolino, già Frecciarossa (cioè il contrario).

Foto n. 9.129. Finalmente il ministro in tribuna a tifare Piacenza. Allo stadio Garilli, che è stato portato alla capienza di 75.000 spettatori. P.S. Ministro, una richiesta per quanto riguarda il Pro Piacenza che è fallito, può far qualcosa? Giocava in Lega Pro. È possibile ripescarlo? Ci manca il derby a Piacenza, la città della lupa. Primo insediamento romano, città dove finiva la mitica via Emilia. E tanto tanto ancora. Come piacentino onorario invito tutti a visitare la città di Piacenza. Solo il Collegio Alberoni vale una visita. Ma c’è tanto tanto altro. Ecco perché il mio voto andrà sempre a lei, on. Paola De Micheli. Attuale ministro del II governo Conte, il miglior esecutivo di sempre. Gentile Paola De Micheli, le andrebbe quando gli impegni lo consentono di vederci alla libreria Feltrinelli tra via Cavour e via XX settembre? La mia amica libraria Valentina sarebbe onorata di una sua presentazione.

Con stima sincera,

Milani Maurizio

Zelig Cabaret Milano, già diffidato per alcuni articoli sul Foglio (ma neanche)