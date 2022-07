Draghi va a Saturnia e passa la mano. Ecco l'esecutivo Meloni secondo Milani

Con sorpresa generale, Mattarella oggi apre le consultazioni. Riceve le delegazioni di tutti i partiti. La decisione finale è clamorosa: incarico a Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Draghi, avvertito solo dall’agenzia Nova, subito si dimette e va a Saturnia Terme. Qui cerca di convincere la popolazione a mettere un rigassificatore.

Ma veniamo alla sostanza della giornata. Il presidente Mattarella ha avuto l’ok per un esecutivo Meloni, avrà l’appoggio parlamentare della Lega e di tutta la galassia dei grillini (che si ricompattano per tale occasione). Inutile dire poi di Forza Italia, +Europa, e chiaramente Fratelli d’Italia.

La Meloni accetta l’incarico, senza, a sua volta, consultare le forze che sosterranno il suo governo. Il programma è semplice: A) l’Europa deve spalmare equamente il debito pubblico degli stati membri. In pratica i nostri 3.500 miliardi di deficit dovrebbero andare in un unico calderone insieme ai due miliardi olandesi, il miliardo francese, spagnolo e austriaco, i 200 milioni sloveni, il miliardo e mezzo tedesco ecc. (vedi elenco completo dei debiti degli stati Ue sul sito del Foglio). Totale del debito: 10 mila miliardi, diviso equamente per tutti e ventisette i paesi membri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE