Spaccare l'arpa alle arpiste

Lo abbiamo fatto con una musicista in Aula Magna. Bellissimo concerto. Lei si è offesa ed è andata a lamentarsi da Marzullo

Invitata dalle autorità, era venuta in Aula Magna un’arpista. Bellissimo concerto. Neanche tanto lungo. Intanto che gli altri si complimentavano, noi gli abbiamo spaccato in due l’arpa. Subito ci siamo scusati. La delusione è stata tale che la giovane musicista non ha più voluto saperne. Per un po’ non si sono avute più notizie di lei. Adesso legge il telegiornale in Puglia a Telenorba. Ha voluto parlare di quell’esperienza che tanto l’ha segnata con Gigi Marzullo. Bella puntata. Noi che gli abbiamo spaccato l’arpa ci siamo telefonati: “Ciao! Metti sul primo, che c’è quella che gli abbiamo demolito l’arpa, si lamenta con Marzullo”. E giù a ridere. Marzullo: “Vorrei fare un appello a quei… non so come definirli… che gli spaccarono l’arpa in due”, e noi giù a ridere.