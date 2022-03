L'èra del ciarlatanesimo

Photo by Islander Images on Unsplash

Si calcola che tra Londra-Parigi-Amsterdam e attorno alle repubbliche marinare ci fossero circa due milioni di ciarlatani tra 1200 e 1600. In pratica uno ogni cinque abitanti

Ieri il “ciarlatanesimo” è stato inserito in tutte le enciclopedie universali. Viene definito (giustamente) periodo storico interessante che va dal 1200 al 1600. Si sviluppa in Europa. Si calcola che tra Londra-Parigi-Amsterdam e attorno alle repubbliche marinare ci fossero circa due milioni di ciarlatani. In pratica uno ogni cinque abitanti. La prima tesi su questo argomento è stata discussa ieri, ateneo di Livorno. Tesi respinta dalla commissione, con invito a rifarla. Nelle enciclopedie è stata segnalata anche l’occorrenza dell’espressione: “Figlio di marionettista”, che viene detta a qualcuno per strada a Milano. Pensano sia un insulto. No! E’ un bellissimo complimento, il più bello che si può ricevere, degno di stima e affetto! Per dirmelo, scrivetemi in via Luigi Pascoli 32, Como.