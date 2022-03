Il romanzo che non ha rispetto per il bestiame

Nessuno vuole pubblicarlo, e hanno ragione. C’è anche una storia d’amore tra il titolare di suinificio e la sua impiegata

“Fratello di un commerciante di bestiame”, questo è il titolo di un bellissimo romanzo. Nessuno vuole pubblicarlo, in quanto non ha rispetto per il bestiame. In effetti hanno ragione: non ha rispetto per il bestiame. Ma è qui il bello. Anche perché come romanzo è completo. C’è anche una storia d’amore tra il titolare di suinificio e la sua impiegata di 35 anni esatti. Pubblichiamo qui un breve estratto: “Che bello essere lasciato dalla fidanzata. Specialmente nel mio caso, uomo di fatica dell’ortomercato di Enna. Non ho il coraggio di lasciarla io, dopo 21 anni insieme. Il mio sogno è che lo facesse lei. Finalmente. Subito mi sono fidanzato io con una donna (di 35 anni) appena conosciuta sul treno Enna-Bari. Anche in questo caso non vedo l’ora di essere lasciato. Come un cane. Con rispetto parlando”.