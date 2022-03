Nella facoltà di astro-bio-archeologia

Photo by NASA on Unsplash

La maggior parte dei laureati resta disoccupata. Motivo? La poca voglia di lavorare di questi soggetti

La facoltà di climatologia fu aperta a Trieste nel 1979. Prima in Europa. Sono stato tra i primi laureati (anno 1984). Tesi sulle temperature notturne nel deserto del Gobi (-12 in media). Da allora ha sfornato, l’ateneo, migliaia di climatologi. La maggior parte è disoccupata. I motivi sono vari. Il primo e principale è la poca voglia di lavorare da parte di questi soggetti. La facoltà di astro-bio-archeologia invece è stata fondata a Dakota City nel 1980. In pratica sono più lauree per studiare i bolidi provenienti dallo spazio. Ieri è stata aperta una filiale europea della facoltà a Oristano. Mi sono iscritto online, darò il primo esame appena sarò pronto. Oggi non penso. Anche perché viene un muratore (molto bello) a tirar giù un muro di tramezzo nel cascinale appena confiscato dall’antimafia. Giustamente. Non era mio, facevo da prestanome. Ma neanche. Ho detto tutto agli inquirenti, era solo un piacere che facevo a un collega.