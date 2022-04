La più bella della televisione Italiana secondo i bar della penisola

Adriana Volpe: non vedo nei prossimi venti anni di televisione chi può spodestarla. Certo, non è possibile prevedere chi si affaccerà sul piccolo schermo di qui al 2032

E’ venuto il momento di parlare chiaro: nei numerosi bar della penisola che frequento si dice: “E’ più bella questa!”, “No, quest’altra!”, ecc. Mettiamo la parola fine alla contesa: la donna più bella della televisione italiana è Adriana Volpe! Punto! Certo, ci sono tantissime belle donne… Ma vince Adriana Volpe! Questo verdetto è definitivo! Non vedo nei prossimi venti anni di televisione chi può spodestarla. Certo, non è possibile prevedere chi si affaccerà sul piccolo schermo di qui al 2032. Ma l’esperienza mi dice che è quasi impossibile che ci sarà una showgirl più bella di Adriana Volpe. Siamo al livello di “Più bella della storia della televisione italiana”. Le votazioni parlano chiaro: su 150 mila votanti, tutti hanno votato per lei. Mai successa una cosa del genere, nemmeno ai tempi di Minnie Minoprio. Che vinceva sì, ma con il 99 per cento dei votanti.

P.s. Per quanto riguarda brogli nel corso delle elezioni, non ne ho visti. Qualche scheda bianca sì, ma poca roba. Un broglio vero è quando un risultato viene inquinato per il 75 per cento circa.