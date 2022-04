Curiosando negli archivi militari

Photo by Hans Isaacson on Unsplash

Ecco come andavano a finire i soggetti non raccomandati nelle caserme punitive

Andando a curiosare negli archivi dei distretti militari, si trovano cose belle. In molti fogli matricolari si legge “indole pederasta”. Il soggetto in questione di solito non era raccomandato. Finiva in una caserma punitiva, nome elegante del manicomio militare. Gli ospiti di notte invece di dormire giravano nelle camerate a fare gavettoni. I liquami bovini non so chi li forniva.