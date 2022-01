Con il Cav. al Quirinale, più poteri ai cacciatori di Calabria e Sardegna

Quinto giorno di Berlusconi al Quirinale. Alle 0:30 di notte il presidente telefona ai segretari di tutti i partiti che sono rappresentati in Parlamento: “Riunione segretissima! Gentilmente siete convocati alla sede della presidenza della Repubblica entro l’una di notte”. Tutti arrivano, nell’ordine Salvini, Letta, Conte, Meloni, Tajani (vedi elenco completo sul sito del Foglio). Berlusconi li riceve vestito da sergente di artiglieria (nel 1956 aveva prestato servizio di leva per diciotto mesi in questo corpo, caporale maggiore, si era congedato da sergente). Tutti applaudono. A sorpresa anche Giuseppe Conte si è presentato vestito da sottotenente dei bersaglieri (aveva espletato la leva come ufficiale di complemento). A quel punto Salvini fa: “Un attimo che torno”, poco dopo si presenta vestito da Vam (aeronautica, Vigilanza armata militare). Dice: “Era il mio sogno rimanere nell’arma azzurra e pilotare i Tornado, purtroppo all’Accademia di Pozzuoli non mi hanno preso per motivi razziali”.

Tajani: “A questo punto, vado un attimo a casa anch’io”. Si presenta dopo 11 minuti esatti vestito da volontario del Wwf: “Ho fatto l’obiettore di coscienza e il distretto militare mi destinò all’oasi Wwf di Orbetello, dovevo mettere l’anellino alla zampa delle anatre che sostavano nell’oasi… però adesso che ci penso era meglio servire nell’esercito”.

Berlusconi: “Ne ho facoltà, Antonio, ti nomino caporale dei lancieri di Montebello, vai in sartoria al piano terra”.

Dopo meno di un’ora si presenta Tajani vestito da sergente maggiore: “Non avevano la giacca con i gradi di caporale”.

Berlusconi: “Sbaglio per sbaglio, dovevano darti la giacca da tenente colonnello, l’età ce l’hai”. Tutti applaudono.

Berlusconi: “Amici così conciati, andiamo a fare un’ispezione notturna a sorpresa nella guarnigione della capitale, anche per prevenire eventuali colpi di stato”.

