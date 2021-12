Effetti collaterali del nuovo vaccino: adesso mi offendo per niente

Ieri al Centro recupero ubriaconi a Milano si è partecipato a un test: sperimentazione nuovo siero da somministrare lì dove non batte il sole. Tanti dicono che ci pagano. No!! Solo volontariato

Ieri al Centro recupero ubriaconi a Milano si è partecipato a un test: sperimentazione nuovo vaccino da somministrare nella sacca scrotale (apparato coglionare). Dovrebbe entrare in commercio domani per combattere la coglionella che è una mutazione della legionella. Il test è andato bene. Ci siamo commossi. Nessun effetto collaterale. Tranne il mio amico che si è offeso. Motivo? Suo fratello non viene mai in istituto a trovarlo, ha vergogna di avere un parente grande ubriacone. Una cosa però ho notato: tanti di noi dopo il test si offendono per niente. Non penso sia un effetto collaterale. Prima del test questo non succedeva… Forse non ci facevamo caso. L'Istituto per il recupero degli ubriaconi di Milano ha lunga tradizione nel partecipare a trial farmaceutici. Tanti dicono che ci pagano. No!! E' volontariato. Certo, se ci mandano delle damigiane di Marsala all'uovo, non respingiamo tale pegno d'amore.