Quando ho fatto il colloquio (andato male) dopo la scuola zootecnica

Dopo la scuola zootecnica, vado a fare il colloquio all'Apa (Ass. produttore e allevatori) per un posto di controllo qualità del latte. Dopo la prima domanda l'esaminatore fa: “Gentilmente può accomodarsi all'uscita”. Avevo risposto: “Il vitello nasce con diversi rumini, poi ne rimane solo uno”. Esaminatore: “E gli altri? Dove vanno?”. Io: “Ah non lo so! Me lo dice lei!”. Poi forse nel dispiacersi di essere stato brusco, mi raggiunge nel corridoio. “Scusi! In tanti colloqui non abbiamo mai buttato fuori nessuno dall'ufficio”. Io: “Ma non sono offeso”. Lui: “No! Solo per dirle che non era mai successa una cosa del genere”. Io: “Nemmeno quando è venuto al colloqui il mio amico Collodi Antonio?”. Lui: “No! Era il tecnico meno preparato al mondo, ma non al punto da sbatterlo fuori”.