Tutti le mansioni degli uomini di fatica, tra cui catturare gli scemi per strada

Dove vengono usati gli uomini di fatica: per caricare le balle di fieno, per scaricarle, per portar via le macerie dopo la demolizione di un cesso da cortile. A Milano sono stati censiti 21 mila cessi da cortile. Quasi tutti non collegati alla fogna. Per render inoffensivo un soggetto da manicomio. Per dare la giusta piega ai binari del tram, quando deve fare una curva. Nel catturare uno scemo per strada.