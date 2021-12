Che romanticismo saltare sui treni in corsa in India

La tratta Milano Lambrate-Varanasi procede spedita, in realtà. Inizia a rallentare dopo Odessa, e lì cominciano i problemi

Abbiamo visto tutti i filmati dei treni in India. Vanno pianissimo, la gente salta sopra lungo il percorso. Arriva dai campi, tanti stanno sopra il tetto dei vagoni. Che bello, che romanticismo. Pensate che il Milano Lambrate-Varanasi fino a Odessa procede spedito. Poi cominciano gli assalti di gente che lo prende al volo. Da Milano, partono alla stessa ora due mezzi per Ankara: il treno Milano centrale-Ankara ovest e il pullman Atm Milano Lambrate-Ankara. Arrivano ad Ankara alla stessa ora. L'unica cosa è che dopo Lubiana il pullman perde la fiancata, per cui i passeggeri stanno al freddo per i rimanenti 2.500 km. Tanti si lamentano. Vengono gentilmente invitati dall'autista a scendere dal pullman. Di solito vengono abbandonati nelle steppe dell'Europa centrale. Quasi tutti vengono ridotti in schiavitù dai contadini locali. Che se fossero più furbi, si limiterebbero a chiedere il riscatto ai parenti in Italia.