Confusione sulla tratta Milano Lambrate-Varanasi

Photo by Ankush Minda on Unsplash

Per via dello “scarto” diverso dei binari, quando il treno arriva a Giacarta, viene demolito. Ma chi ha competenza giuridica? Mistero

Ieri è partito il treno Milano Lambrate-Varanasi. Oggi alle 14 ne parte un altro. Arrivano a Varanasi insieme. La data d’arrivo non è prevista, anche perché tanti scendono a Istanbul, dove arriva puntuale. Per via dello “scarto” diverso dei binari, quando il Milano Lambrate-Varanasi arriva a Giacarta, viene demolito. Il treno così ridotto non vale più niente. Inutile fare causa. La competenza giuridica è confusa, per me è la procura di Bucarest. O no?