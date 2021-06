Chiacchiere sul tram

Photo by Kristijan Arsov on Unsplash

Se vedete qualcuno che sembra un frequentatore di gabinetti delle stazioni, non fateglielo notare. Potrebbe offendersi

Essendo figlio di ciarlatani ieri vedo uno sul tram: “Scusi, non per mancarle di rispetto”. Lui: “No, si figuri!”. “Lei ha la faccia di uno che frequenta i gabinetti delle stazioni, senza dover prendere il treno”. Lui: “Scusi? Perché, che faccia hanno quelli che frequentano tali luoghi?”. Io: “Ah, questo non lo so! Non ci sono mai stato”. Salta un altro sul tram: “Non è vero! La vedo sempre ai cessi di Milano Porta Vittoria!”. “Non sono io! C'è tanta gente che si assomiglia”. “Forse ha ragione, mi sbaglio”. 1° passeggero: “Allora! E’ lui o non è lui?”. Io: “Sì! Sono io, passo gran parte del mio tempo nelle saune cittadine”.

