Lettera d'amore a Marta Fascina

Gentile on. Marta Fascina,

mi chiamo Carlo Barcellesi, sono un elettore di Forza Italia dal 1994. Sono anche lo studente fuori corso più anziano della Sapienza. Mi sono iscritto tutti gli anni dal 1980. Ieri mi sono laureato con il rettore che si riserva di firmare l'atto. La facoltà era Lettere e Filosofia. E allora diciamola tutta. Ero (e sono) innamorato di lei dalla prima volta che Vi ho visto in facoltà. La lezione era “Retorica poetica” tenuta da Mariano Apicella. È il ricordo più bello della mia vita. Voi a pochi metri da me e il maestro Apicella che in aula ci insegnava il Dolce stil novo (rivisto dopo la prima edizione del Grande Fratello). Sono contentissimo vi siete fidanzata con il Presidente. Sinceramente noi qui diForza Italia (sezione Milano sud) ieri volevamo passare a Salvini. Ma grazie a lei, Marta, rimaniamo con il cuore e la mente a Forza Italia. Anzi, Marta, potrebbe convincere Silvio a mollare la Lega e la Meloni? Che bello un nuovo governo con a capo:



Maria Elisabetta Alberti Casellati (di cui in tanti siamo innamorati),

Zingaretti vicepremier,

Maroni,

Renzi,

Livia Turco,

Pizzarotti, ecc.

lei, Marta, alla Farnesina.

La più bella ministra degli esteri del mondo. Sono sicuro che la prima volta che lei comparirà a Bruxelles, tanti capi du stato daranno le dimissioni.

Ecco il motivo: “Non abbiamo la serenità necessaria per valutare i conti pubblici italiani. I capi di stato che rimarranno, davanti alle vostre relazioni diranno: “Per me l'Italia sta andando benissimo, il debito sta rientrando e si vedono ampi margini di miglioramento sia sulle pensioni sia sulla spesa pubblica. Proponiamo quindi di rivedere domani stesso la Ministra pregiatissima on. Marta Fascina per altri report, tutti positivi”.

Marta, è un escamotage per rivedere voi. Li avrete fatti innamorare. Una roba mai vista. Si arriverà al punto che alla Camera dei deputati bisognerà aggiungere alla vostra casella postale un contenitore da un metro cubo per contenere tutte le lettere d'amore a voi indirizzate.

Nella storia della Repubblica (ma anche nel Parlamento monarchico) mai era successa una roba del genere. Dispiace dirlo ma Belen, che era la donna che dal 2006 riceveva più lettere d'amore in assoluto, è scalata al secondo posto (di questa curiosa classifica). Voi, Marta, siete saldamente i testa. Anche la Boschi riceve moltissima corrispondenza romantica, quindi spero che entri nel nuovo governo.

Qui al Foglio, da quando lei è comparsa a fianco del cavaliere non parliamo d'altro. Usciamo con uno speciale di tre pagine di foto tutte dedicate a lei.

Mi sono permesso di inserire Melito di Porto Salvo (località dove siete nata) nei siti Unesco. La risposta è arrivata adesso via fax da Parigi: “Sì!”.

On. Fascina, ieri in piazza Cordusio a Milano è comparso un murales: lei Marta e Silvio mano nella mano e senza mascherina (giustamente) con sfondo Villa Carlotta. La villa sul lago più romantica del mondo. Non dovrei ma a questo punto diciamo tutto. Il presidente Silvio Berlusconi come regalo di fidanzamento sta trattando l'acquisto della magnifica villa. Ci sono problemi di vincolo della sovrintendenza ecc. ma Silvio è deciso: è andato prima in comune e poi in prefettura a Como e fa: “Vi cedo Rete4, Iris e la Mondadori più banca Mediolanum (valore cento miliardi) in cambio di Villa Carlotta”. La risposta è arrivata adesso direttamente dal ministro DarioFranceschini: “Sì!”. Con Franceschini e il suo gruppo disponibile a entrare nel nuovo esecutivo. Basta che Forza Italia nel 2022 confermi al Quirinale Sergio Mattarella.

On. Marta l'Italia è nelle vostre mani. Sia per i prossimi assetti istituzionali sia per le questioni d'amore.

Un saluto sincero

Carlo Barcellesi

Codogno (Lodi)

P.s. On. Fascina, scusi! Potrebbe dire alla sua collega Stefania Prestigiacomo che sarei innamorato della sua persona?