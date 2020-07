Ecco perché Angela Merkel tifa Italia. L'amore segreto della cancelliera

Nell'augurare 100 di questi giorni alla cancelliera Angela M., cogliamo l'occasione per ringraziarla per tutto quello che sta facendo in favore dell'Italia. Francamente non sempre a livello Ue la Merkel è stata dalla nostra parte (perché poi dovrebbe “tifare” italiano, l'Asse con Macron ha sempre funzionato bene). La novità di questo cambio la svela il Foglio (in anteprima mondiale). La cancelliera Angela è innamorata e ricambiata di Vincenzo De Luca. Saranno i modi teutonici del presidente della Campania, sarà il fascino latino. Insomma, questo è.



È scattata la molla dell'Amore che vale per tutti. Di solito l'uomo di potere esegue quello che gli viene detto dall'amata. Trump fa tutto quello che giustamente gli dice Melania. Renzi faceva tutto quello che gli diceva Agnese. Holland tutto quello che gli diceva Julie Gayet. Conte tutto quello che gli dice la bellissima Olivia Paladino. Esegue.

Io tutto quello che mi dice la mia barista Monica.

Bene, essendo Angela la donna più potente del mondo, è naturale che senta il suo amore su questioni politiche e prenda decisioni in funzione di ciò. Signora Merkel, noi Popolari europei (Forza Italia, Mara Carfagna premier) la stimiamo e le vogliamo bene. Le mandiamo mille baci per il suo compleanno. Mi permetta di dirle che ha un aspetto giovanile, elegante e raffinato. Mi lasci dire come suo coetaneo: per me sarebbe un sogno fidanzarmi con Voi. Sappiamo che è felicemente sposata e vorremmo che prendesse queste dichiarazioni d'amore come atto platonico e di stima vera verso la sua Persona. Ancora buon compleanno.

P.S. Gentile Angela, potrebbe dire al sindaco di Lipsia se entra nel capitale di Alitalia? È ottima come flotta, potrebbe esserci così un volo diretto Lipsia-Salerno che manca al governatore Vincenzo De Luca per raggiungerlo nel weekend. Sappiamo che quando lei viene in Italia ama Ischia. Mentre quando De Luca viene in Germania ama stare sul lago di Costanza.



Poi Angela un'altra cortesia, può dire al Borussia Dortmund di comprare Lautaro? Il Barcellona è già forte, se compra anche Lautaro vince 10 champion di fila. Dimenticavo, il governatore Vincenzo vorrebbe assegnarle una laurea honoris alla Federico II, può venire domani alle 10,30 in Aula Magna? Scusi se non l'ho avvertita prima, ma anch'io sono stato avvisato adesso tramite De Magistris.



Un saluto.

Con tanto affetto suo Milani Maurizio,

diplomato all'Istituto Agrario di Codogno (Lodi) con valutazione scarsa (sufficiente però per essere promosso). Bocciato 5 volte all'esame per giornalista, oggi provo ancora.

Cancelliera, una notizia arrivata intanto che scrivevo questo articolo. A Castellammare di Stabia è comparso un murales (bello). Lei e il presidente De Luca vi baciate. Cosa facciamo? Lo cancelliamo? Il sindaco della bella cittadina ha chiesto al console tedesco di Napoli, che è mio zio. Lui ha detto: “No!!”