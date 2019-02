Chi ha comprato la scacchiera magica del turco

Di tutte le pagine del Foglio la mia preferita è il turco. La storia di uno che girava per le corti d'Europa con una scacchiera magica che nessuno riusciva a battere. Dopo anni la tesi è che è sotto questo automa ci fosse un piccolo uomo bravissimo a giocare. Ma la tesi non mi convince. E dove stava questo piccolo uomo quando non giocava a scacchi? Sarebbe stato visto in giro un ometto così piccolo nelle corti d’Europa. No per me era una vera scatola magica che vinceva sempre in quanto prevedeva tutte le combinazioni di gioco. Era meccanica, certo. Ma inutile parlare andate a rileggervi il bell’articolo nell’archivio del Foglio. Nel caso non vi piace lamentatevi con me. Ma sono sicuro che sarete contenti.

Ps. Ieri la scacchiera meccanica del turco è stata venduta all’asta per 1 euro. Acquirente anonimo, ma penso un calciatore del West Ham. O un suo parente in Messico.