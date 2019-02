Porcilaie antiesplosione

Domanda numero 9. Se una porcilaia esplode di chi è la colpa? Grazie.

Grazie a lei per questa bella domanda. Cominciamo con il dire che una porcilaia non potrà mai esplodere. E’ troppo sicura. Però mettiamo il caso che salti per aria. Direi che un falso postino ha lanciato nel porcile un ordigno. Per cui è esplosa. Altre cause non ne vedo. Anche se uno vuole farla saltare per incassare l’assicurazione non riesce in quanto le porcilaie moderne e a norma si accorgono e chiamano gli acquirenti che è meglio non averli nell’allevamento. In quanto poi vedono le cose non a norma. Tipo cavi abusivi collegati alla rete elettrica eccetera.