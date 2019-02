Perché non facciamo Mister Olimpia a Milano?

E perché non fare a Milano il Mister Olimpia di body building, invece che le Olimpiadi? A parte che si parla del 2026 o anche 2032 e si è candidati insieme ad altre città per cui non è detto si è scelti. Meglio Mister Olimpia. La federazione Ifbb ha 50 milioni di iscritti nel mondo. L’Indotto per Milano sarebbe più di quello delle Olimpiadi. Poi tutte le gare si svolgono nello stesso luogo: il FilaForum, non c’è bisogno di costruire velodromi ecc. La kermesse dura tanti giorni. Infatti oltre al Mister Olimpia normale c’è quello per le donne under 20, over 50-60-70. Solo di diritti televisivi si stima cento miliardi, infatti l’evento viene acquistato in tutto il mondo.