Gli antiossidanti esistono, non sono extraterrestri

Gli antiossidanti esistono!!! Sono fighissimi, fanno cose pazzesche ma allo stesso tempo sono banali!

Partiamo dalla cosa più ovvia, la loro funzione: contrastano le sostanze ossidanti, cioè quelle sostanze che possono danneggiare le cellule del nostro organismo provocando danni cellulari e sistemici. Le sostanze ossidanti hanno differenti origini. Alcune sono notoriamente dannose come il fumo, l’inquinamento e le radiazioni; altre sono sostanze necessarie al nostro organismo ma allo stesso tempo, in parte, lo danneggiano, come l’ossigeno; altre invece sono prodotte dal nostro stesso corpo! In pratica siamo attaccati ogni giorno da queste sostanze, che sono poi la causa del nostro invecchiamento, di molte malattie e della morte stessa. Viviamo ogni giorno in un equilibro tra ciò che ci ossida e ciò che ci protegge: gli antiossidanti. Si tratta di sostanze di provenienza endogena, sintetizzate dall’organismo umano, oppure esogena, introdotte con la dieta. Possono prevenire, rimuovere o attivare sostanze ossidanti o riparare i danni provocati da queste.

Come potete aver intuito giocano davvero un ruolo fondamentale nell’organismo, ma senza metterci a fare lezioni di biochimica vorrei dare un taglio pratico all’argomento e darvi alcuni esempi di antiossidanti introducibili con la dieta.

Lamponi e Fragole: Acido Ellagico (Polifenoli)

Acido Ellagico (Polifenoli) Mirtilli, Lamponi e Mirtilli rossi: Antocianine (Polifenoli)

Antocianine (Polifenoli) Arance: VIT. C., Terpeno, Antocianine, Polifenoli

VIT. C., Terpeno, Antocianine, Polifenoli Pomodori: Licopene

Licopene Crucifere: Glucosinolato

Glucosinolato Aglio e Cipolla: Ajoene, Diallilsulfide

Ajoene, Diallilsulfide Cipolla, Mele, Brassicacee, The e Vino Rosso: Quercitina

Quercitina Alghe: Fucoxantine e Fucoidano

Fucoxantine e Fucoidano Curcuma: Curcumina

Curcumina Zenzero: Gingerolo

Gingerolo Erbe aromatiche: Terpeni, Acido ursolico, Luteolina

Terpeni, Acido ursolico, Luteolina Salmone, Noci: Omega-3

"Quercitina?! Affacciarocazz la Scipolla!"

Non stiamo parlando di alimenti esotici, improbabili estratti o polveri magiche. Parliamo di alimenti quotidiani, che troviamo a casa, al bar e al ristorante, che per tanto tempo abbiamo consumato in grandi quantità senza conoscerne le proprietà ma comunque beneficiandone e che ora invece, con maggiori nozioni, consumiamo di meno per ridurci ad un’alimentazione dozzinale, preconfezionata e priva di tante di queste sostanze che ovviamente sono maggiormente espresse in alimenti coltivati secondo la loro stagionalità e in maniera naturale (ecco perché privilegiare il vero biologico e le cose fatte in casa).

Sono solo alcuni esempi tra i più importanti, molti altri alimenti altrettanto comuni presentano sostanze antiossidanti, ma già assumere 3 alimenti tra quelli sopraelencati ogni giorno potrebbe essere una profilassi positiva. Sia chiaro, NON SI CURANO LE MALATTIE CON QUESTI ALIMENTI, ma si predispone il corpo a poter lavorare nel migliore dei modi.

Queste sostanze biofunzionali sono fondamentali per l’organismo, ma non dobbiamo inventarci mille integratori o decotti di ogni tipo, ricamarci sopra storie fantastiche e aneddoti mistici. Tutto ciò finisce per screditare il vero valore di tanti alimenti e delle loro proprietà.

In fin dei conti, come sempre, bisogna solo mangiare.

Buona mangiata a tutti.