Taglialegna e incidenti ferroviari. Le foto d'archivio del Foglio

I danni dei treni che arrivano in orario

L'incidente ferroviario della stazione di Parigi Montparnasse avvenne a Parigi, ça va sans dire, il 22 ottobre 1895 ed è ricordato per essere stato il più spettacolare nella storia delle ferrovie francesi. Il treno espresso 56 proveniente da Granville, con 131 passeggeri a bordo, era trainato dalla locomotiva numero 721 guidata da Guillaume Marie Pellerin, un esperto macchinista della Compagnie des chemins de fer de l'Ouest in servizio da più di diciannove anni. Siccome nell'ultima stazione aveva accumulato un certo ritardo, più o meno dieci minuti, il macchinista lanciò la macchina alla massima velocità. Arrivato a Montparnasse il freno non funzionò: il treno proseguì la sua corsa a circa 40 chilometri all'ora, divelse la barriera dei respingenti, attraversò l'atrio e sfondò la balaustra e la vetrata della facciata della stazione, precipitando su rue de Rennes. L'unica vittima fu la 39enne Marie-Augustine Aiguillard, che sostituiva il marito edicolante nel chiosco in place de Rennes, dieci metri sotto il binario.