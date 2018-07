Aria, acqua, terra e messa a fuoco

Un giovane si tuffa da una torretta nella piscina di Valley Baths nel 1938, mentre altri ragazzi si sporgono dal trampolino più in basso. I bagni si trovano in Wickham Street, Fortitude Valley, e sono ancora ampiamente utilizzati dalla comunità di Brisbane, Australia. (foto

Un giovane si tuffa da una torretta nella piscina di Valley Baths nel 1938, mentre altri ragazzi si sporgono dal trampolino più in basso. I bagni si trovano in Wickham Street, Fortitude Valley, e sono ancora ampiamente utilizzati dalla comunità di Brisbane, Australia. (foto State Library of Queensland)

)