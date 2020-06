Rincitrullita e divisa. Così l'opposizione è diventata la migliore alleata del governo

“La maggioranza che sta governando il paese è oggettivamente improbabile e improponibile. La ragione per cui questa è l'unica alternativa in Parlamento è la presenza di un'opposizione rincitrullita, divisa, che fa battaglie fuori dal mondo e che in questo preciso momento sta dicendo al mondo: non vogliamo soldi dall'Europa a tasso d'interesse vicino allo zero e senza condizionalità. Questa è la grande battaglia, secondo me incomprensibile per gli elettori di centrodestra, che sta facendo adesso l'opposizione italiana”. Così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite di Tagadà su La7, ha parlato dell'attualità.

Sul governo Cerasa ha aggiunto: “Dopo aver fatto una ampia e, secondo me, proficua sessione di dialoghi con le varie personalità che sono intervenute agli Stati generali, ora ha il dovere di essere concreto”.