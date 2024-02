L'Israele immaginario

Cinquant’anni fa, a seguito di una visita in Israele all’indomani della guerra dello Yom Kippur, il romanziere americano Saul Bellow si chiese se non esistesse un Israele, ma due. Il primo Israele, scrisse, era quasi ‘insignificante’. Rappresentando meno di un quarto di punto percentuale del medio oriente, con una popolazione di tre milioni di abitanti in una regione che ospitava 75 volte quel numero, era sia territorialmente che demograficamente trascurabile. Il secondo Israele, scrisse, era un fantasma dell’immaginazione. In quanto cordone ombelicale della civiltà occidentale e pietra angolare della cristianità, Israele, insieme alla Grecia classica, ha costituito la fonte della nostra moralità e il modello della nostra sensibilità e ricchezza culturale”.

