La causa palestinese, così talebanizzata, scivola verso il senso sbagliato della Storia

Ieri come oggi: il palestinese è utile agli iraniani, a Hezbollah, agli egiziani, agli algerini, a Hamas islamista, e raramente a sé stesso – scrive sul Point Kamel Daoud, premio Goncourt 2015. Nel mondo arabo – continua lo scrittore e giornalista algerino – in pochi si interrogano sulla tempistica e sull’identità del mecenate beneficiario degli attacchi di Hamas contro Israele. Ciò che importa è credere e far credere a una vittoria. La causa palestinese? E’ una storia collettiva di eroismo arabo dove, alla fine, solo i palestinesi e gli ebrei vengono uccisi. Del resto, cosa resta oggi della “causa palestinese” che culla le gioventù del mondo detto arabo da quasi un secolo? Gli islamisti di Hamas, gli eserciti immaginari di liberatori mediatici della Palestina spesso ben insediati in un paese arabo, preferibilmente una monarchia del Golfo, la giudeofobia insegnata fin dall’infanzia e la disumanità proclamata come risposta sacra, e, infine, i reggimenti di intellettuali “arabi” per i quali “liberare la Palestina” significa processare l’occidente e aspettarsi da quest’ultimo ciò che non esigono da loro stessi. Ecco il bilancio di una lunga guerra che oggi perde la sua umanità. Per tutte queste ragioni, le immagini dei raid delle brigate di Hamas in Israele non sono una vittoria, come urlato ovunque nel mondo “arabo”, ma una clamorosa sconfitta. I video che mostrano civili legati, donne sequestrate, bambini imprigionati, anziani trascinati come trofei di guerra, vengono ormai salutati, nella “piazza araba”, non come un episodio di decolonizzazione, ma come la conferma di un messianismo antiebraico nato più di mille anni fa. Da quasi una settimana, un brivido violento attraversa gli “influencer” dell’islamismo armato o nell’opinione, i fedeli che l’esaltazione salva dalla noia del loro paese, i caffè dove vengono trasmessi a ripetizione questi bottini mediatici. Il discorso vuole essere decoloniale, ma sembra soprattutto di essere arrivati alla fine, tanto ricercata, del mondo: quella in cui l’ebreo sarà sconfitto, e l’occidente con lui, affinché domini il “regno di Dio” versione minareto. Dai regimi “arabi” – che trovano in quanto accaduto l’occasione per cantare vittoria e far dimenticare gli eclatanti fallimenti a livello locale – ai cittadini e agli intellettuali disorientati dai tempi delle indipendenze – e che pensano di rivivere l’epopea sulla schiena piegata del palestinese – tutti hanno gridato al trionfo. Eppure, è la più terribile delle sconfitte quella che stiamo vivendo con le immagini di Hamas.

