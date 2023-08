“Così è nato il woke”. Il discorso di Peter Thiel per il Premio Burke

Il fondatore di PayPal parla dell'impatto del multiculturalismo politicamente corretto sull'istruzione negli Stati Uniti: “Ero a Stanford negli anni Ottanta quando cantavano ‘hey, hey, ho, ho, Western culture has got to go’”

Nel 1995 Peter Thiel, che quattro anni più tardi avrebbe fondato PayPal, pubblicò il libro “Diversity Myth: Multiculturalism and Political Intolerance on Campus”, una delle prime esplorazioni dell’impatto debilitante che il multiculturalismo politicamente corretto ha avuto sull’istruzione superiore e sulla libertà accademica negli Stati Uniti. Già allora, in nome della diversità, molte importanti istituzioni accademiche e culturali stavano lavorando per mettere a tacere il dissenso e soffocare la vita intellettuale. Thiel fu uno dei primi a capirlo e ad analizzare il fenomeno. Questo è il discorso che Thiel ha tenuto per il Premio Edmund Burke della rivista New Criterion. Sono stato coinvolto in un buon numero di guerre culturali per un decennio, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, quando ero a Stanford. Ho fondato un giornale studentesco conservatore, The Stanford Review, nel 1987. Ovviamente nel campus universitario c’era molta follia, stupidità e malvagità di cui potevamo riferire. Parte di quella follia, tuttavia, ebbe una risonanza molto più grande.