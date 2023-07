“Le operazioni di cambio di sesso dei bambini sono un abuso sui minori”

Douglas Murray contro la “transizione di genere”. “Un tempo la castrazione dei gay era considerata tortura, non progresso”. Scrive il New York Post (26/6)

"Una decisione di un giudice federale in Arkansas non è sempre una questione di grande importanza”, scrive Douglas Murray sul New York Post. “Ma questa settimana una decisione lo è stata. Il giudice ha annullato il divieto dell’Arkansas di ‘assistenza all’affermazione del genere’ per i minori. L’Arkansas è stato il primo stato ad approvare un tale divieto, sebbene 18 stati abbiano leggi simili, tra cui Alabama, Florida, Oklahoma e Texas. Tutti sono stati criticati dalla Casa Bianca. Joe Biden ha definito tali divieti ‘oltraggiosi’ e ‘immorali’. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha aggiunto: ‘Questi sono i nostri figli. Appartengono a tutti noi’. Che è una formulazione interessante. Fino all’altro ieri si credeva che i figli appartenessero ai genitori. Chi sapeva che i genitori americani hanno un accordo di affidamento congiunto con la Casa Bianca? Forse puoi lasciarli lì dopo la scuola ogni volta che sei in zona? Ma ciò che tutto ciò indica non è un normale disaccordo politico. Va alla radice di una delle cose più malvagie che accadono ai nostri giorni. Qualcosa che le generazioni future ricorderanno con stupore e orrore. Garantisco che anche solo tra pochi anni la gente dirà di quest’epoca: ‘Cosa stavano pensando?’”.