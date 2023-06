Il produttore di Hollywood che trasforma Biden in un vecchietto glam

Joe Biden ha un problema con l’età: il presidente americano ha compiuto 80 anni a novembre e, se dovesse essere rieletto nel 2024, ne avrebbe 86 alla fine del secondo mandato. E’ un record: in seconda posizione c’è Ronald Reagan, che lasciò lo studio ovale a 77 anni. Franklin Delano Roosevelt morì nel corso del suo quarto mandato, poco prima che finisse la guerra, e aveva 63 anni. Ciò che oggi preoccupa la metà degli elettori democratici, secondo i sondaggi più recenti, è proprio l’età di Biden, più ancora delle sue politiche, e questo sta determinando una mancanza di entusiasmo, soprattutto tra le nuove generazioni. I repubblicani hanno più volte sottolineato negli spot elettorali come il decadimento fisico e mentale sia incompatibile con la più alta carica dello stato, mostrando e rimostrando i video in cui Biden cade dalle scale, inciampa sul palco, viene aiutato a camminare dagli uomini della sicurezza o dice frasi senza senso. L’ultima – un “God save the Queen, man” pronunciato a un evento – ha fatto impazzire i social media dell’alt-right. Donald Trump, il principale contendente repubblicano in questo momento, ha comunque 77 anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE