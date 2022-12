La Cina, l'Iran, la Russia: contro-modelli diventati dei perfetti repellenti

Per porsi come contro-modello bisogna anzitutto apparire come un modello per se stessi. Né l’Iran, né la Russia, né la Cina sono in grado di incarnare questa ambizione. Legati senza essere formalmente alleati da una combinazione di fattori militari, politici e economici, così come dalla convinzione del presunto del declino dell’occidente, l’altro motore di questo asse informale, i regimi di questi tre paesi condividono ormai, a intensità differenti, lo stesso carattere repellente. La Repubblica islamica iraniana si trova ad affrontare da quasi tre mesi una contestazione radicale delle sue fondamenta religiose, contestazione che ha preso alla sprovvista un apparato repressivo notoriamente agguerrito. Dopo aver accelerato, da quando ha invaso l’Ucraina, una fuga di cervelli che potrebbe rivelarsi devastante a lungo termine, la Russia si riduce per ora a una serie di fallimenti militari che la indeboliscono anche nel suo “estero vicino”.

