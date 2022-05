Il problema della libertà d'espressione se il censore è un algoritmo (segreto)

"Dopo tre secoli in cui non è riuscita a esercitare il proprio controllo sulla carta stampata, la Camera dei Comuni scopre che il mondo digitale è più facile da conquistare. L’Online Safety Bill (il pacchetto legislativo del governo britannico per regolare il Big Tech, ndt) in via di approvazione in Parlamento darà al governo il potere di decidere cosa può e cosa non può essere detto online, consentendogli di vietare ciò che è considerato ‘dannoso’. Questa parola non viene definita nei dettagli, conferendo grande potere al governo-regolatore che dovrà dargli un significato. Sarà una delle leggi censorie più ambiziose che il mondo ha mai visto”. Così inizia l’articolo del direttore dello Spectator, Fraser Nelson, sulla libertà di espressione e il mondo del tech.

Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, si è ripromesso di pubblicare gli algoritmi utilizzati per censurare alcuni messaggi, in modo che tutti possano vedere le decisioni prese nelle segrete stanze. Finora Twitter si è adeguata alle pressioni politiche, rimuovendo di fatto un presidente in carica come Donald Trump dal dibattito pubblico. Se la Gran Bretagna riuscirà a regolamentare i social media, questo sarà dovuto in gran parte all’incapacità dei giganti del tech di difendere la propria indipendenza. Ai Mark Zuckerberg del mondo non importa nulla del pluralismo; a loro interessa fare soldi, e collaborare con la politica è un modo per mantenere il proprio potere monopolistico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE