Draghi e Zuckerberg a tu per tu, a parlar di niente (e di Elodie)

Il resoconto dettagliato dell'incontro tra il presidente del Consiglio e il patron di Facebook, che hanno passato gran parte del tempo a fissare cose: compresi i video della cantante

Ecco il resoconto (dettagliato) dell’incontro tra il presidente Mario Draghi e Mark Zuckerberg. “Ciao Mario!”, “Ciao Mark!” (si danno del tu dai tempi della Bce).



Draghi: “Mark, perché non parliamo di niente?”.

Zuckerberg: “Che bello! Finalmente! Ci sto! Fissiamo il muro per almeno un discreto lasso di tempo”.

Draghi: “Andiamo nell’altra stanza, che c’è un arazzo restaurato da far paura. Fissiamo quello”.

Finita questa fase molto bella, Zuckerberg fa: “Mariolone, devo farti una confidenza, ho visto un videoclip di un’artista italiana. Mi sono innamorato da non riuscire a prendere sonno”.

Draghi: “Sarà Elodie! E’ il video di ‘Bagno a mezzanotte’, che tanti vanno a cercare su Google e cercano ‘Un bacio a mezzanotte’ e gli viene fuori il Quartetto Cetra”.

Mark: “Sì, lei! Pensa che ho aperto un falso profilo Instagram con il permesso del ministro Cingolani…”.

Draghi: “In che senso?”.

Mark: “L’ho aperto a suo nome e ho chiesto l’amicizia a Elodie. Sto aspettando l’attesa del ricambio amicizia, mi sta assorbendo tutte le energie, sono giorni che controllo se Elodie mi ricambia l’amicizia”.

Draghi: “Facevi prima a chiederla con le tue generalità autentiche!”.

Mark: “Avevo paura non ci credeva”.

Draghi: “Invece con Cingolani ci crede?”.

Mark: “Non so… Sono confuso… Mario, consigliami tu cosa fare”.

Draghi: “Stiamo calmi! Adesso le chiedo l’amicizia tramite il profilo della presidenza del Consiglio dei ministri”.

Mark: “Non esageriamo!”.

Draghi: “Sì! Hai ragione. Usiamo il profilo del governatore della Liguria”.

Mark: “Senza dirgli niente?”.

Draghi: “Gli telefono dopo, non si offende, non preoccuparti, è molto buono e onesto”.

Mark: “Mario, cosa ne pensi dei monsoni?”.

Draghi: “Per adesso non c’è problema, sono puntuali da milioni di anni”.

Mark: “No, perché un ricercatore dell’Università di Rio Lobo (New Mexico) ha messo in relazione il Mose di Venezia con i cambiamenti climatici e la deriva monsonica”.



Draghi: “Ma se il Mose non lo abbiamo ancora tirato su. Poi questa deriva monsonica è la prima volta che la sento”.

Mark: “Puoi telefonare adesso per far tirare su le paratie del Mose, così vediamo se sposta l’andamento monsonico”.

Draghi: “Sì, telefono subito!! Prima fissiamo ancora qualcosa insieme”.

Mark: “Certo! Sono contento quando mi dici così. Tutti quando li incontro mi chiedono di tutto, con te è bello usare parte del nostro tempo per non far niente e fissare il vuoto”.

Draghi: “Fissiamo quella mensola là in fondo al corridoio”.

Dopo aver fissato la mensola, nello stupore dei commessi di Palazzo Chigi, quelli poi vanno a casa e fanno: “Sai che il presidente e Zuckerberg hanno passato metà dell’incontro a fissare una mensola?”.

Moglie del commesso: “Hanno fatto bene!”.

Draghi: “Mark, dobbiamo per forza fare un unico aggregato contro Alibaba”.

Mark: “Sì, ho già parlato con Musk, Gates, Bezos e Del Vecchio. Diventeremo una ditta unica: Amazon, Tesla, Luxottica, Microsoft, Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp”.

Draghi: “Una roba mai vista!”.

Mark: “Sì! Mai vista una ditta così che ci permetterà di lanciare un’Opa ostile su Alibaba”.

Draghi: “Sto convincendo a entrare nella partita anche gli eredi di Walt Disney”.

Mark: “Scusa Mario, ma vedo sulla scena internazionale due figure paritetiche che rappresentano l’Unione europea”.

Draghi: “Ma non esageriamo! Charles Michel è mio amico, facciamo una videochiamata adesso”.

Mark: “Sì ma non dirgli che sono qui”.

Draghi: “E cosa gli dico?”.

Mark: “Niente! Telefonagli ma non dirgli niente”.

Draghi: “Va bene, ma adesso prima di salutarci per bene facciamo un’altra volta il gioco di non parlarci di niente”.

Mark: “Certo! Fissiamo quel credenzino lì davanti alla tua scrivania”.

Draghi: “Battiamo il nostro record: 25 minuti a fissare un oggetto senza parlare”.