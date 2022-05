Censurare non fa onore alla verità, nemmeno in tempo di guerra

Sergio Mattarella ricorda il fondamento della libertà di stampa in un momento segnato da disinformazione, censure e violenze contro i giornalisti

Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, ha ricordato che “la libertà di stampa, insieme alla libertà di essere informati, è il termometro della salute democratica di un paese”. In un periodo contrassegnato dalla propaganda che accompagna la guerra di aggressione all’Ucraina, ha aggiunto, è “compito della comunità internazionale ai vari livelli rendere effettivi questi diritti”.