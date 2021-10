Mathieu Bock-Côté: “Il maschio bianco eterosessuale è lo zerbino teorico della nostra epoca”

Un libro, in questo momento, beneficia di un trattamento mediatico eccezionale nella stampa di sinistra: ‘Reinventer l’amour’, di Mona Cholllet” spiega Mathieu Bock-Côté. “Quest’ultimo pretende di decifrare l’influenza del patriarcato sull’amore eterosessuale, che sarebbe strutturato come un sistema di sfruttamento generalizzato delle donne. Per riprendere una formula di Chollet che ha colpito l’immaginazione di Libération, ‘l’attuale modello dell’amore eterosessuale funziona soltanto se le donne stanno zitte’. La formula vuole essere definitiva. Ma è alquanto caricaturale, e sembra dimenticare che nelle coppie ordinarie ognuno a sua volta può arrivare a ‘stare zitto’. Ma questa sfumatura gli sfugge. Bisognerebbe, ci dice Chollet, reinventare l’amore eterosessuale, per decostruire i processi di socializzazione che spingono l’uomo a sottomettere la propria compagna e quest’ultima a sottomettersi: i primi disinvestendo nella coppia, la seconda ipnotizzata dall’ideale del guscio coniugale. Ecco qui una lettura paranoica dei rapporti intimi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE