Una visita nell’Inghilterra islamizzata: “Moschee piene, chiese decrepite”

Ituristi potrebbero ricordare Londra per i suoi spettacolari monumenti e la sua storia, ma io la ricordo per l’islam” scrive Andy Ngo, direttore di Quillette. “Quando visitai il Regno Unito nel 2006, mi persi in un mercato dell’East London. Lì vidi un gruppo di donne che indossavano un mantello nero. Mi sono bloccato, confuso e intimidito dalle figure senza volto. E’ stato il mio primo incontro con il niqab, che copre tutto tranne gli occhi di una donna. Questa estate mi sono ritrovato a tornare nel Regno Unito. Boris Johnson, l’ex segretario agli Esteri del paese ed ex sindaco di Londra, aveva scritto un articolo contro i tentativi di bandire i veli che coprono il viso. Ciononostante, aveva aggiunto, ‘è assolutamente ridicolo che le persone debbano scegliere di andare in giro come buche delle lettere’. Volevo superare le polemiche e vivere le comunità musulmane di Londra da solo. La mia prima visita è stata a Tower Hamlets, un quartiere dell’East London che è al 38 per cento musulmano, una percentuale tra le più alte nel Regno Unito. Mentre camminavo per Whitechapel Road, l’adhan, o chiamata alla preghiera, echeggiava nel vicinato. I musulmani andavano nella direzione della jumu’ah, la preghiera del venerdì, mentre i non musulmani andavano nella direzione opposta. Ogni gruppo manteneva le distanze ed evitava il contatto visivo con l’altro. Un cartello era affisso su un palo: ‘Zona con restrizioni alcoliche’. Donne e ragazze erano vestite con hijab, niqab e abaya. Alcuni maschi indossavano calze e tuniche arabe, con i pantaloni appena sopra le caviglie come nell’esempio di Maometto. La scena poteva arrivare da Riad. Dal barbiere, le donne aspettavano fuori sotto il sole cocente mentre i loro figli e mariti venivano pettinati. All’interno della moschea di East London, ci si poteva aspettare che i visitatori si vestissero ‘modestamente’. I veli venivano forniti alla reception per ogni donna che si presentasse senza. Un gentile addetto al personale mi ha fatto visitare gli alloggi degli uomini. Mi ha dato una borsa piena di opuscoli sull’islam. In uno, i musulmani sono incoraggiati a ‘ristabilire la Shari’ah’ o la legge islamica. Coloro che ignorano questo mandato sono ‘di scarso valore per qualsiasi società’. Quella notte, ho visitato il Parlamento. Gli agenti di polizia che imbracciavano i fucili mi hanno salutato quando sono uscito. La sicurezza extra è stata mobilitata in risposta all’attacco a colpi di arma da fuoco e auto a Westminster da parte di Khalid Masood, che ha ucciso cinque persone. Fuori dalla stazione, ci sono posti di blocco lungo Westminster Bridge e una nuova barriera di sicurezza di fronte al cortile del palazzo. Ho chiesto a un ufficiale dell’attacco di Masood. ‘Preferirei non parlarne’, rispose. ‘Ero lì quel giorno’. Quarantotto ore dopo, mi sono svegliato alla notizia che un’auto aveva speronato una barriera di sicurezza di Westminster. La polizia ha arrestato Salih Khater, un rifugiato sudanese che aveva ricevuto asilo e cittadinanza britannica. Tre persone sono rimaste ferite nell’attacco. Successivamente ho visitato Leyton, un altro distretto nella zona est di Londra dove prevalgono alcune norme sociali musulmane. Un caffè arabo vicino alla stazione della metropolitana era pieno di uomini; nessuna donna. Una libreria islamica vendeva bambole con l’hijab per i bambini. Le bambole avevano facce vuote e informi, dal momento che le raffigurazioni umane sono proibite nell’islam conservatore. Mi sono fermato davanti a Masjid al-Tawhid, una moschea salafita dell’Asia meridionale e la madrasa (la scuola islamica), poco prima dell’orario di preghiera pomeridiano. Un gruppo di ragazze con i veli ha fatto un passo indietro, verso i cassonetti, dove si trova l’entrata delle donne. Più tardi ho visto il Consiglio islamico della Shari’a di Leyton. Questa comunità ha istituzioni religiose, educative, commerciali e legali per mantenere un’identità separata. Ero impreparato per quello che avrei visto a Luton, una piccola città a trenta miglia a nord di Londra e la città natale della English Defence League, che ha tenuto manifestazioni contro i musulmani. Alla moschea centrale, ho incontrato un gruppo amichevole di giovani in lingua punjabi. ‘Sei venuto a vedere Luton?’, uno di loro ha cercato di chiedermi in inglese. I giovani mi hanno chiesto di seguirli attraverso il centro della città. In pochi minuti, abbiamo raggiunto altre tre moschee, che erano vivaci e piene di giovani uomini che vanno e vengono. Siamoo passati davanti a una chiesa, che era chiusa e decrepita, con una finestra che era stata vandalizzata con le uova. Le ragazze in hijab si sono riunite attorno ai tavoli per realizzare disegni di henné sulle mani. Tutte le aziende avevano un tocco religioso: i ristoranti erano halal, il centro fitness era separato per sesso e le boutique mostravano abiti ‘modesti’ sui manichini. Le bandiere pakistane volavano alte e orgogliose. Non ho mai visto una Union Jack. Alla fine gli uomini mi hanno condotto in un edificio che ospitava un piccolo centro islamico. Parlavano in privato al loro imam. Sono stato portato a vederlo. L’imam mi ha chiesto se ero disposto a convertirmi. Ho detto all’imam che non ero pronto per questo, ma che avrei apprezzato qualsiasi letteratura che avrei potuto portare a casa. Mi ha portato in una libreria e ha detto che potevo avere tutto ciò che volevo. Ho afferrato il primo opuscolo in inglese. Era di Zakir Naik, un predicatore fondamentalista indiano. ‘Il Corano dice che l’hijab è stato prescritto per le donne’, spiega l’opuscolo in una sezione. Altri turisti potranno ricordare Londra per Buckingham Palace, Piccadilly Circus e il Big Ben. Io la ricorderò per il suo fallito multiculturalismo. O forse è proprio questo il successo del multiculturalismo”.