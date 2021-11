Ana, La rivista che esplorava nuovi linguaggi

Nel 1971, sul primo numero della rivista Data, il critico e curatore Germano Celant pubblica un articolo dal titolo Book as Artwork. Nella rivista dedicata ai linguaggi artistici contemporanei e fondata da Tommaso Trini a Milano, il libro appare come lavoro d’arte. Indicato come medium autonomo, esso non richiede altro che pensiero, immaginazione e partecipazione. Allontanandosi da qualsiasi tipologia di spazio privilegiato, esso contrariamente rompe ogni gerarchia tra i generi, siano essi i medium (pittura, scultura, installazione, etc) o le figure operanti (artista, curatore, critico). “Il lavoro “tramite” e “sul” libro […] non deve evidentemente essere considerato come operazione visuale, ma come argomento riguardo alla natura e alle possibilità funzionali dell’arte o della ricerca comunicazionale”. Il capitolo successivo della ricerca di Celant, qualche anno più tardi, ci conduce a un catalogo del 1977 dal titolo The Record as Artwork: from Futurism to Conceptual Art. Pubblicato in occasione dell’omonima mostra al Fort Worth Art Museum e corredato da immagini e descrizioni dei lavori esposti, la pubblicazione espandeva le ricerche precedenti verso un’indagine sul suono e sul suo dispositivo tecnico, il disco.

Entrambi i supporti, a cui affiancherei il mondo sotterraneo delle riviste coeve a quel periodo, sono intorno agli anni Sessanta e Settanta campi di realizzazione, spazi per alimentare ed esprimere un’arte filosofica e teorica che nulla ha a che vedere con la teoria dell’arte. La pagina stampata, nel suo formato più artistico sino alla sottocultura più sovversiva, era secondo Celant un “medium autosignificante”, in cui dal lettore non era necessario altro che una dimostrazione di lettura e una partecipazione attiva e mentale. In luce di questa autonomia, vale la pena ricordare la storia di un’opera in una dimensione più laterale, in quanto collezione di volumi.

